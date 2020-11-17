前行政院發言人丁怡銘。（政院提供）

行政院發言人丁怡銘指控台北市牛肉麵冠軍得主使用萊牛，引起軒然大波。對此親民黨直言，這不是道歉辭職就了事，因為如果不標示清楚肉品是否含萊劑，問題還是存在。

親民黨在臉書發文表示，這一次，店家出示了測試報告證明自己清白，維護了商譽，但「萊牛」、「萊豬」的問題還是存在。如果不能標示清楚，日後會不會又給了他人惡意栽贓的機會？或是讓民眾在不知情的情況下吃了含「萊劑」的美國牛肉或美國豬肉？

親民黨指出，依照政府政策，明年即將開放「萊豬」及「全月齡美牛」進口，會「標示產地」（美國），但不會標示有沒有「萊劑」。儘管政府表明會加強查廠及稽查，但根據近年來政府派員進行「美牛查廠」的結果來看，5年僅查18家，且查廠重複率高達5成，集中固定業者。專家對此憂心表示，受經費、人力及交通等限制，許多未查小廠的風險反而被忽略。

親民黨補充，而食藥署雖然也建有「食品追蹤追溯系統」，迄今也僅納管1千多家上游肉品進口商及加工業者，尚有數十萬家攤商未納管。今年7月監察院調查報告即指出，全台食品業者有47.5萬家次，登錄僅1萬家次，該系統登錄業者少，難以達到有效預警及納管追溯功能。

最後親民黨總結，走了一個發言人之後，問題有解決嗎？商家的心酸、人民的食安，政府不能不當一回事！

(中時 )