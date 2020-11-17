餐檯上的「芬蘭魚餡餅」更是不能錯過，每日純手工現桿麵糰、搭配歐陸新鮮鱈魚。（和逸飯店•桃園館提供）

「感恩聖誕火雞禮籃」3280元。（台北花園大酒店提供）

「感恩耶誕火雞禮籃」外帶。（台中日月千禧酒店提供）

今年感恩節為11月26日，依循歐美傳統為親友團聚的重要日子，火雞則是餐桌上的主餐；呼應節日的到來，飯店業者如台北花園大酒店花園 thai thai、台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館、和逸飯店．高雄中山館，推出「火雞禮籃」皆可外帶、送禮，吸引不少饕客；而和逸飯店桃園館的Cozzi Market逸．市集自助餐廳推出「感恩聖誕美食饗宴」，今起至聖誕節檔期溫馨登場。

在感恩節火雞為餐桌上的傳統主菜，家裡的女主人通常把火雞肚子裡塞上各種調料和拌好的食品，然後整隻烤出，闔家享用。台北花園大酒店花園 thai thai即日起至12月31日預訂「感恩聖誕火雞禮籃」，每份售價3280元，禮籃包含主廚精選重達5.4公斤的泰式爐烤火雞、爐烤綜合蔬菜、主廚獨家配方火雞原汁沾醬、蔓越莓酸甜醬、手作鳳梨杏仁派及特選紅酒。

此外，和逸飯店．桃園館的「Cozzi Market逸．市集」自助餐廳特別推出「感恩聖誕美食饗宴」，主廚團隊端出多道歐陸在地佳餚，其中「爐烤香草火雞」則嚴選5公斤美國火雞，主廚使用辛香料秘製、搭配特製莓果醬，另外，餐檯上的芬蘭魚餡餅、莓果香澄熱紅酒更是不能錯過即日起至12月底，平日每人980元起、假日1280元起。

和逸飯店．高雄中山館即日起至12月24日，則提供可外帶、送禮的「爐烤火雞外帶禮籃」每份2880元起，可4人分享；另外，感恩節當天與12月24日至25日聖誕節期間，餐廳晚間時段供應約4人份的「爐烤火雞分享餐」2880元起和單人「爐烤火雞獨享餐」700元起，可享現場數十種自助沙拉吧餐點，主廚將為預約火雞分享餐的客人提供桌邊分切服務。

台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館即日起至12月25日推出「感恩耶誕火雞禮籃」外帶，火雞禮籃內含重達6公斤的爐烤香料火雞、原味肉汁，搭配小紅莓醬汁及法式長棍麵包，每組3280元（可供6至8位享用），12月10日（含）前預購，享早鳥折扣88折。此外，亦有4人組合餐以及餐酒加購方案，從沙拉、湯品、甜點到美酒，豐富佳節美味（加購方案不提供折扣）。

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(中時 )