RCEP(區域全面經濟夥伴關係協定)15日正式簽署，台灣被排除在外，對此，行政院長蘇貞昌今表示，RCEP已經談十幾年了，政府與業者早已超前部屬，衝擊當然會有，但不是那麼大。

東協與中日韓澳紐等15國15日簽署RCEP後，世界上最大的自貿區成形。在RCEP中扮演關鍵地位的中國與東協，分別為台灣前二大主要出口國家或地區，台灣被排除在外，經濟面臨危機。

對此，蘇貞昌今天赴立法院備詢前表示，RCEP已經談十幾年了，政府與業者早已超前部屬，有很多業者都已在各國家部屬完成；而且台灣外銷的電子產品，有7成以上都是免關稅，因此，衝擊當然會有，但不是那麼大。

蘇貞昌說，這也可以凸顯出為什麼台灣一直加強台、美間的經貿關係，因為，事實上台、美間已經有高達2兆4千3百多億的經貿往來；同時美商在台灣投資超過7千億，台灣要積極布局經貿，就能走向國際，這才是對台灣最好。

(中時 )