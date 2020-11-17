大陸福建日前發生一起9人死亡車禍，車禍當天是一名老人家出殯，巴士載賓客往返火葬場的途中卻遇上翻車悲劇，老人家的3個兒子與2個媳婦當場過世，留下4個孩子，最小的才7歲，讓家族陷入悲痛之中，不知道該怎麼生活。

綜合陸媒報導。11日車禍當天是一名老人家出殯的日子，巴士上面全是老人家的親屬，準備從福建南平西洋村前往南平火葬場的途中卻遇上翻車意外，導致9人死亡、5人受傷，事故中的死者包含老人的3個兒子與2個兒媳婦，司機也在事故中身亡。

一名死者家屬謝先生表示，他姊姊和姊夫在這場車禍中過世，事發前一天他還去參加了老人家的追思會，沒想到第二天卻天人永隔。他說，姊姊29歲的大兒子，三個月前騎摩托車出車禍，人現在還躺在醫院裡，沒有自理能力全靠ㄒ與姊夫照顧，姊姊最小的女兒才十三四歲，還在上國中。

另一名家屬也透露，老人家的小兒子與妻子離婚，獨自照顧2個孩子，大的十二三歲，小的七歲，都不知道接下來該怎麼生活了。

巴士發生翻車事故，老人家的3個兒子、2個媳婦當場車禍身亡，(翻攝自 微博)

(中時新聞網)