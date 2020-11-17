新增2境外移入個案 指揮中心14：30記者會說明 10:072020/11/17 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今新增2名境外移入個案，中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，今（11/17）日14:30召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明新增2名境外移入個案等相關疫情。 指揮中心統計，截至16日國內累計105,692例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含104,290例排除)，其中603例確診，分別為511例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、536人解除隔離、60人住院隔離中。 (中時新聞網) #境外移入 #指揮中心 #莊人祥 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新增1境外移入 8天累計26確診 指揮中心下午最新說明 10:242020/11/16 生活 秋冬防疫 8類場所強制戴口罩 輝瑞、莫德納疫苗傳捷報 美國FDA前局長盼明年終結疫情 04:102020/11/17 生活新聞 認了新冠肺炎採檢量太少 指揮中心：篩檢達標醫院將給補助 14:432020/11/16 生活 鹿港轉運站招商 估帶動18億投資 04:102020/11/17 生活新聞 採檢陰陰陽陽 可能愈來愈多 04:102020/11/16 生活新聞 股價指數期貨贏家專欄－道瓊期有撐 震盪盤堅 04:102020/11/17 證券．權證 川普再控選舉舞弊 稱可證明違憲 04:102020/11/17 國際大事 秋冬防疫專案將出爐 邊境、社區、檢驗三大塊更嚴格 15:312020/11/16 生活 台中庇護工場轉型 網路商城開張 04:102020/11/17 地方新聞 一人中獎四人同行 專屬訂製台灣秘境抽百名幸運兒 06:002020/11/17 風格 生活熱門新聞 不是洗廁所？馬桶旁噴槍真實用途 網驚：誤會好多年 - 生活 北科大正妹副教授戀男學生 教評會處分出爐 - 生活 房價低「過橋就到台北」卻沒人買？網揭恐怖致命傷 - 生活 食藥署長冷嗆大咖綠委 媒體人反向按讚 - 生活 變天！北部好天氣到周五 下波冷空氣更強 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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