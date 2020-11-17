國內今新增2名境外移入個案，中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，今（11/17）日14:30召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明新增2名境外移入個案等相關疫情。

指揮中心統計，截至16日國內累計105,692例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含104,290例排除)，其中603例確診，分別為511例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、536人解除隔離、60人住院隔離中。

(中時新聞網)