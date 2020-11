前天(2020-11-13)美國醫學會期刊JAMA發表一篇臨床調查報告,標題是Association of Diet With Erectile Dysfunction Among Men in the Health Professionals Follow-up Study(在衛生專業人員的後續研究中飲食與男性勃起功能障礙的關係)。

這項研究是出自我以前的工作單位,加州大學舊金山分校泌尿科。研究的方法是用問卷調查來蒐集飲食習慣和勃起功能障礙的資料,然後分析這兩項資料之間的關聯性。

接受調查的人是在1986年就志願參與的五萬多位年紀在40到75歲之間的男性衛生專業人員(平均年齡是62歲),而最後完成調查的人是共有21369位。所有完成調查的人在參與的當時都沒有勃起功能障礙,也沒有心肌梗塞,糖尿病,中風,或泌尿生殖系統的癌症。

參與人的飲食習慣是根據《地中海飲食指數》分為《高》,《中》,《低》三類。食物中含有越高比例的蔬菜,豆類,水果,堅果,穀類,魚,和非飽和脂肪酸(omega-3),《地中海飲食指數》就會越高。

《勃起功能障礙發生率》是這樣計算的:有100位參與人各別被追踪了10年(100×10=1000),而他們全體在這10年內總共發生了30次勃起功能障礙,那他們全體的《勃起功能障礙發生率》就是千分之30(30/1000)。另外有50位參與人各別被追踪了20年(50×20=1000),而他們全體在這20年內總共發生了30次勃起功能障礙,那他們全體的《勃起功能障礙發生率》也是千分之30(30/1000)。

根據參與人的年齡和他們的《地中海飲食指數》(高,中,低),他們的《勃起功能障礙發生率》統計結果是:

60歲以下這一組人:

高:15.9/1000

中:16.2/1000

低:21.1/1000

60歲到70歲這一組人:

高:31.1/1000

中:34.3/1000

低:37.9/1000

70歲以上這一組人:

高:64.2/1000

中:67.2/1000

低:68.2/1000

《地中海飲食指數》在過去的研究也被發現跟《高血壓》,《心臟病》以及《糖尿病》的風險成反比。所以,飲食中含有較多的蔬菜,水果,豆類,堅果,魚,和omega-3脂肪酸是有益健康的,包括男性的勃起功能。

(中時新聞網)