前天（2020-11-13）美國醫學會期刊JAMA發表一篇臨床調查報告，標題是Association of Diet With Erectile Dysfunction Among Men in the Health Professionals Follow-up Study（在衛生專業人員的後續研究中飲食與男性勃起功能障礙的關係）。

這項研究是出自我以前的工作單位，加州大學舊金山分校泌尿科。研究的方法是用問卷調查來蒐集飲食習慣和勃起功能障礙的資料，然後分析這兩項資料之間的關聯性。

接受調查的人是在1986年就志願參與的五萬多位年紀在40到75歲之間的男性衛生專業人員（平均年齡是62歲），而最後完成調查的人是共有21369位。所有完成調查的人在參與的當時都沒有勃起功能障礙，也沒有心肌梗塞，糖尿病，中風，或泌尿生殖系統的癌症。

參與人的飲食習慣是根據《地中海飲食指數》分為《高》，《中》，《低》三類。食物中含有越高比例的蔬菜，豆類，水果，堅果，穀類，魚，和非飽和脂肪酸（omega-3），《地中海飲食指數》就會越高。

《勃起功能障礙發生率》是這樣計算的：有100位參與人各別被追踪了10年（100×10=1000），而他們全體在這10年內總共發生了30次勃起功能障礙，那他們全體的《勃起功能障礙發生率》就是千分之30（30/1000）。另外有50位參與人各別被追踪了20年（50×20=1000），而他們全體在這20年內總共發生了30次勃起功能障礙，那他們全體的《勃起功能障礙發生率》也是千分之30（30/1000）。

根據參與人的年齡和他們的《地中海飲食指數》（高，中，低），他們的《勃起功能障礙發生率》統計結果是：

60歲以下這一組人：

高：15.9/1000

中：16.2/1000

低：21.1/1000

60歲到70歲這一組人：

高：31.1/1000

中：34.3/1000

低：37.9/1000

70歲以上這一組人：

高：64.2/1000

中：67.2/1000

低：68.2/1000

《地中海飲食指數》在過去的研究也被發現跟《高血壓》，《心臟病》以及《糖尿病》的風險成反比。所以，飲食中含有較多的蔬菜，水果，豆類，堅果，魚，和omega-3脂肪酸是有益健康的，包括男性的勃起功能。

(中時新聞網)