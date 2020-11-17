新北市市長侯友宜屢在各大民調拔得頭籌，政治前景一片看好，引發外界「藍營新共主」討論。國民黨籍新北市議員洪佳君表示，侯目前身分並非國民黨黨主席，能擁有目前聲望只能說是天時、地利、人和；但從言行來看，侯並沒有想刻意塑造高民調的感覺，所以對他只能用「無欲則剛」四個字形容。

洪佳君接受香港媒體《中評社》專訪，針對是否支持現任黨主席江啟臣繼續連任？洪以自己曾獲世界盃跆拳道金牌的經驗表示，當體育競賽處於劣勢就必須要派攻擊手，目前怎樣的黨主席對國民黨而言最好，其實並非選「最優秀」的人，而是因應環境選出「最適合」的人；劣勢有劣勢的打算，太平盛世也有太平盛世的打算，至於怎樣的人最適合當前所需，現在都未定。

談到朱立倫，洪佳君稱讚朱任市長期間頭腦清楚、全面穩健，如今「偶像包袱」也脫掉了不少；但也坦言這種人在選舉時缺乏煽動性，所以是非常吃虧的，這也是為什麼他會有「正常倫」的稱號。

談到侯友宜這位當紅炸子雞，洪佳君認為侯唯一的企圖心就是「把新北市做好」，要以「藍營的新共主」論之，也必須從不同階段來看，而侯目前的身分並非國民黨黨主席。洪分析，侯能獲得高聲望純粹是天時、地利、人和，他本人並沒有想刻意營造高人氣的感覺，回答政治問題也趨於保守，若真的在意民調數字，應該不會是這種表現，對他只能用「無欲則剛」四個字來形容。

(中時新聞網)