國立台灣大學上周在5天內發生3起學生輕生事件，引發社會高度關注。台大生為何不快樂？台大法律系畢業的律師林智群回憶，大三時一名剛通過律師考試的學姊輕生了，他感到非常納悶，為什麼要走上那條路？但他也坦承，大學時期確實是他感到最孤單的時候，明明台大是3萬人的大學校，卻仍感到孤單。

上週是台大期中考週，卻在5天內發生3起學生尋短事件。一名大四生在PTT發文指出，讀到台大的學生，處理心理方面的能力不會比一般人好多少，「如果能的話，關懷一下身邊的朋友，替他們解解憂」。

而台大法律系畢業的律師林智群也在臉書發文，表示唸大三時一個學姊走了，他聽到這個消息的時候，感到非常納悶，學姊才剛通過律師考試，在法律系已經算成就解鎖了，為什麼要走上那條路？

「不過大學那幾年，確實是我感到最孤單的時候，很奇怪喔，明明是3萬人的大學校，一堆人，怎麼會感到孤單呢？」林智群說，可能是同學們都很會安排自己的生活，有的認真唸書、有的喜歡社團生活，而還沒找到方向、還在摸索的，就會很辛苦。

「而當你低潮希望找人聊聊的時候，學校，從來不是選項，」，林智群說，「在台大，所謂的自由自在，也包含了校方的不存在感，除了選課之外，『學校』這個東西，是沒存在感的，同學呢？大家都在自己的既定軌道上，什麼時候該做什麼事情，都有一定計畫」。

如果要約同學去陽明山走走，可能要2個禮拜前就約好，因為同學的行程都定好了。低潮要如何克服？林智群認為「最重要的還是自己」，但怎麼幫助陷入困境的朋友？他認為「發現」才是重點。

他指出，低潮就跟溺水一樣，「你以為溺水的人會大動作呼救，其實不會，他們只是神情呆滯待在水中，沒人知道他們需要幫助，陷入低潮困境的人也一樣，他們不會大聲講出來，只會呆呆的站在那裡，跟你我擦肩而過，我們總是要等到事情發生了，才知道他們需要幫忙」。

(中時新聞網)