美國媒體報導火箭「大鬍子」哈登希望被交易出去，而下一個東家首選就是籃網，然而外界都不看好這項交易，「惡漢」巴克利更是直接嘲諷杜蘭特可能會在背後放冷箭。

巴克利雖然不認為哈登能前往布魯克林與杜蘭特、厄文共組三巨頭，最主要原因就是巴克利更是認為杜蘭特會在兩人背後說壞話。

巴克利強調，如果哈登願望成真，那麼接下來將會是惡夢開始，尤其是等到明年2月明星賽前嘗到敗仗後，這個組合就會出現裂縫。

(中時 )