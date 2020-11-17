NBA》巴克利嘲諷杜蘭特會放冷箭 不看好籃網組三巨頭 10:142020/11/17 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 名人堂球星巴克利不看好哈登前往籃網組成三巨頭，因為巴克利認為杜蘭特會在哈登與厄文背後放冷箭。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國媒體報導火箭「大鬍子」哈登希望被交易出去，而下一個東家首選就是籃網，然而外界都不看好這項交易，「惡漢」巴克利更是直接嘲諷杜蘭特可能會在背後放冷箭。 巴克利雖然不認為哈登能前往布魯克林與杜蘭特、厄文共組三巨頭，最主要原因就是巴克利更是認為杜蘭特會在兩人背後說壞話。 巴克利強調，如果哈登願望成真，那麼接下來將會是惡夢開始，尤其是等到明年2月明星賽前嘗到敗仗後，這個組合就會出現裂縫。 (中時 ) #巴克利 #杜蘭特 #哈登 #厄文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》哈登盼交易至籃網 杜蘭特與厄文組三巨頭 09:022020/11/17 體育 NBA》火箭內亂頻傳主因曝光 都怪哈登太專權 12:032020/11/15 體育 NBA》籃網組3巨頭？雷艾倫：恐成大災難 08:422020/11/17 體育 NBA》籃網「4換1」搶哈登 這三巨頭好可怕 10:252020/11/15 體育 減班休息影響年終結算特休未休薪資？勞動部：不影響 17:372020/11/16 生活 兩岸危機偵測：胡勇》這樣的美式民主 19:012020/11/14 名家 福華經典款軋晶華火鴨雞 04:102020/11/15 時尚消費 秋冬防疫 8類場所強制戴口罩 輝瑞、莫德納疫苗傳捷報 美國FDA前局長盼明年終結疫情 04:102020/11/17 生活新聞 新聞早班車》農委會爆增廣告費 3.5億大內宣 06:302020/11/16 政治 感恩節飯店禮籃大戰開打 火雞饗宴令人垂涎欲滴 12:002020/11/15 旅遊 體育熱門新聞 NBA》保羅1換4加盟太陽！雷霆走向重建 - 體育 NBA》勇士與公鹿瞄準湖人悍將布雷德利 - 體育 NBA》迪羅薩不逃脫馬刺 仍可能被交易 - 體育 《時來運轉》職棒選手職涯第二春 人生最棒的選擇 - 體育 日職》羅德與陳偉殷談續約 陳冠宇確定留隊 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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