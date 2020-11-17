雙11購物節不少民眾瘋搶好康，許多業者紛紛祭出相關優惠催買氣，但這也讓物流及超商業者相當忙碌。越南有一名男快遞表示逢雙11的緣故，工作量比平常多出好幾倍，但執行業務中卻遇到「穿著太清涼」開門取貨，讓他不知所措，而這張照片也在相關群組造成瘋傳，卻也意外引發少爭議。
台灣、大陸民眾瘋雙11購物節，就連越南也為之瘋狂。據《yeah1》報導，越南民眾熱衷於雙11購物後，快遞、宅配業者忙得不可開交，而這當中就有一名快遞在群組透露日前交貨時，遇到不少身穿睡衣、低胸的女子開門取貨，讓他直呼眼睛不知該看哪裡。
執行業務的宅配男子，在交貨物交付給這對方時，卻偷偷地用手機將所見拍下，並發布在群組，很快地就造成瘋傳。只見照片中，雖無裸露三點，但每張的焦點全集中於「胸前的深溝」，讓人不知所措、臉紅心跳。
事實上，照片曝光後網友反應相當兩極，一部分網友則認為照片並無露點，因此無傷大雅；但多數人覺得此舉相當沒有職業道德，更不尊重客戶隱私，事後還將照片轉發、轉傳，相當可恥。
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(中時新聞網)
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