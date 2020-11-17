33歲女星林夏薇有個巨星堂哥林峯，先前林峯宣布當爸，林夏薇也在微博開心轉發，直說：「我當姑姑啦！恭喜恭喜！」而林夏薇自己也家庭十分幸福，5年前她嫁給身家20億港幣，約73億台幣的莫贊生，最近林夏薇上街血拚，掏出傳說中的無限黑卡，讓外界都看傻眼。

林夏薇年輕時就讀北京中央戲劇學院，同屆的有陳曉、毛曉彤、張佳寧，畢業後她進入香港話劇團，2011年加入無綫電視且簽約成為旗下合約藝員，以「林峯堂妹」頭銜出道，3年後才以在《單戀雙城》的演技得到觀眾肯定。

5年前林夏薇閃嫁金融小開莫贊生，2年前她一度宣布拚生子離開演藝圈，最近又逐步復出。據《東網》報導，拚當媽暫時沒消息的她，近日被目擊上街買給寶寶的衣服和商品，將母愛先轉到林峯生的「小公主」身上，近日曾傳出莫贊生陷財務危機，但當天見林夏薇逛街買東西不手軟，破解傳聞。

林夏薇當天戴著巨型鑽戒逛街，逛了許多名牌童裝店，全程都以黑卡付帳，求證林夏薇是否是替林峯的女兒買東西？她回應也有幫自己買東西，最近因疫情還無法跟林峯女兒見面，但看到想送的就先買，至於林夏薇何時繼續拚生小孩？她回：「順其自然，不想給自己壓力」。

(中時新聞網)