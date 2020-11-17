亞太15國簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），成立全球最大的自由貿易區，民進黨政府輕描淡寫的説對台灣影響不大還説，把重點放在加入CPTPP。對此，國民黨台北市議員羅智強直言，影響真的不大嗎？三件事，可以看出民進黨的粉飾太平。

羅智強今在臉書發文表示，首先，台灣一直是個外貿導向的經濟體。而亞太15國15日正式簽署RCEP，整體關稅廢除率高達91%，一個涵蓋中國與日韓紐澳的全球最大自貿區就此誕生。RCEP涵蓋的自貿區總體人口22億，經濟規模近26兆美元，約占全球GDP的3成。

羅智強指出，在這個龐大的市場上，外貿導向的台灣將背著沉重的關稅，和其他國家競爭，這也是為什麼國際智庫研究，2030年，台灣出口值將減少2300億台幣，衝撃非常大，而蔡英文政府竟説「影響沒那麼大」？

羅智強接著表示，第二，外交部説，以加入CPTPP為重點目標，意思是，沒有RCEP沒關係，我們還有CPTPP但重點來了，先不説，我們一直選邊的美國已經退出TPP，所以CPTPP裡並沒有美國；也不説，CPTPP在全球的GDP佔比只有13％，不到RCEP的一半，但，就談CPTPP，加入了嗎？沒有啊，根本八字沒一撇！

羅智強更強調，第三，RCEP是由中國大陸主導。而參加的日、紐、澳、韓，也都是美國的重要亞太盟友。但，都還是加入中國大陸主導的RCEP，而台灣一直很稱職的扮演，選邊川普，對抗中國大陸，自願站在中美對抗的前沿，結果呢？

羅智強認為，日韓紐澳，也是美國盟友，人家可沒有100％選邊，所以還是加入了由中國大陸主導的RCEP，100％選邊川普的台灣，卻得面臨加不進RCEP，經濟被邊緣化的處境。

羅智強感嘆，總統蔡英文的選邊戰略，真的是最有利的選擇嗎？更可悲的是，為了向川普朝貢，蔡英文連萊豬都開放，犧牲人民健康不説，還得罪了拜登，而結果是，我們什麼都簽不了！

最後，羅智強想問蔡英文，口口聲聲保證要讓台灣重返國際社會舞台的民進黨，除了選邊川普押錯寶之外，到底讓台灣重返了什麼「國際社會」？

(中時新聞網)