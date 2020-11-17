1.台積電(2330)：昨夜ADR大漲6.49%，今早股價突破500關、以502元開出，但隨後壓回至約495元。

2.南亞科(2408)：昨獲三大法人聯手買超17733張，加上昨夜美光股價大漲6.78%，今早股價續漲逾4.5%、達67.4元。

3.中鋼(2002)：10月獲利寫16個月新高，全年可望轉盈，昨獲外資擴大買超9908張，今早股價漲逾1.5%反應。

4.聯嘉(6288)：多頭突破短均糾結，一度放量強漲逾4.6%。

5.英瑞-KY(1592)：前3季每股損失7.65元，較去年同期虧損再擴大，早盤挾量觸及跌停。

6.淘帝-KY(2929)：昨獲外資回頭買超62張，激勵今早股價漲逾3.5%，躍過5日線。

7.第一銅(2009)：LME期銅觸及2年5個月高點，昨獲外資買超198張，帶動今早股價漲約2%。

8.夏都(2722)：下午受邀統一證法說會，且再迎疫苗重啟觀光利多，早盤帶量上漲近4%。

9.鳳凰(5706)：再一祭疫苗強心針，外資連2日買超，股價登除權息後近四個月高價，漲近4%。

10.國碩(2406)：太陽能題材助威，外資轉賣超挺，人氣回籠，晨盤翻紅強彈，攻上22.55元漲停。

11.一詮(2486)：LED題材有戲，外資連3日敲進，早盤爆大量頻頻觸及漲停，再衝上15.7元之波段新高價。

12.聯合再生(3576)：明年取得兩案場許可，出貨可望再增溫，加上太陽能加持，翻紅高漲逾6%。

13.達能(3686)：太陽能陽光普照，股價闖入漲停，重登五日線。

14.撼訊(6150)：顯卡需求旺，早盤續強、漲逾3%。

15.統新(6426)：5G商機進補，法說前暖身，早盤觸及漲停。

16.映泰(2399)：前3季獲利攀10年來同期新高，早盤放量漲逾5%，改寫前高。

17.事欣科(4916)：布局航太有成，早盤漲停，攻克半年線。

18.國泰金(2882)：前9月獲利登成立來新高，早盤小漲。

19.太景-KY(4157)：太捷信靜脈輸液領證，帶動早盤漲逾6%、收復短均。

20.志聖(2467)：下半年接單好轉，轉骨題材+大盤勁揚，早盤急攻到37元附近再創高，但調節賣壓緊跟，撐盤13分鐘即翻黑。

21.南電(8046)：外資看好後市營運表現，周一三大法人買超1265張，股價穩揚，早盤上漲逾2%，創逾2個月高點。

22.貿聯-KY(3665)：前3季每股盈餘9.49元、Q4淡季不淡，加上特斯拉飆漲帶動，今早彈高2%，拚回240元。

23.遠東新(1402)：PTA行情蠢動，受惠產業變化早盤跳漲2.5%，創除息後新高價。

24.德淵(4720)：Q3 EPS0.42元，為近5年單季新高，多方歡慶，今早跳漲4%。

25.熱映(3373)：莫德納新冠疫苗有效達95%，防疫光環褪色，早盤下跌3%以上。

(時報資訊)