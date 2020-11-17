美國藥廠Moderna宣布旗下新冠疫苗達94.5%有效性，激勵美股四大指數昨夜聯袂大漲，道瓊指數與標普500指數雙創新高，今日亞股也紛紛跟隨走高，台股大盤在護國神山台積電(2330)一開盤即突破500關、以502元開場下，多頭一舉衝過13700關，一度攀上13780.12點，店頭市場也跟上走高，惟金傳類股在昨日激情過後，今早疲態顯露，紛紛落於低檔整理，加上台積電高檔賣壓增強，回落500關之下，鈍化多頭上攻力道，大盤也隨之退出13700關外高檔震盪。分析師表示，外資回補狂潮，台股大漲200餘點今日再創新高，不過，逢高獲利了結賣壓順勢出現，漲勢收斂至百點左右呈現高檔震盪整理格局。

在盤面表現上，台積電今日衝破新台幣500元關卡，晨盤最高曾至達506元，市值攀高至13.12兆元；口罩及清潔概念股人氣渙散，恆大(1325)重挫8.5%、康那香(9919)大跌逾5%、花仙子(1730)及毛寶(1732)聯袂壓低整理；太陽能族群發光發熱，國碩(2406)獲外資轉賣超挺，晨盤攻上22.55元漲停、聯合再生(3576)明年取得兩案場許可，出貨可望再增溫，大漲逾6%、達能(3686)股價衝漲停，重登五日線；一詮(2486)LED題材受青睞，外資連3買，今爆大量漲停板開開關關，再衝上15.7元的波段新高價。

匯率方面，第三季GDP升至3.33%，加上新冠疫苗喜訊頻傳，全球股市反彈，昨外資擴大買超台股228.7億元，外資資金湧入台北股匯市，新台幣昨收28.81元兌1美元，升值3.7分，成交量暴增，今早以28.810元持平開出後，盤中漲勢再起，升值逾3角，再現28.5關頭。

分析師表示，台幣匯率處在近年的相對高點，按以往歷史經驗來看，台幣匯率處於高水位時，外資並不會太積極，不過，自11月以來至13日，外資不斷買超，台股期貨淨多單口數持續增加，顯示外資近期對台股偏多看待。預期台股短線將維持高檔震盪，操作上不妨留意財報表現出色，產業前景佳又處低基期的個股為宜。

(時報資訊)