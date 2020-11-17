達梭系統（Dassault Systemes）宣佈與愛立信已展開在全企業內部部署3DEXPERIENCE平台的作業。本次部署的展開象徵達梭系統與愛立信的長期合作關係邁向全新階段。愛立信透過與達梭系統合作，進行產品管理與研發工作流程的數位轉型。

達梭系統與愛立信間的協議展現雙方共同願景，即由達梭系統支援愛立信採取敏捷措施實現數位化轉型。愛立信將運用3DEXPERIENCE平台整合其產品管理和研發工作流程。透過愛立信公司內部的即時協作，其統一的數位環境能夠加快生產速度。愛立信因而能夠提高效率、管理日益增長的複雜性、降低成本，並同時加快產品上市。

愛立信網路開發部門營運與PLM轉型主管Michael Gallagher表示，選擇達梭系統3DEXPERIENCE平台支援本次數位轉型，我們已為愛立信的產品生命週期管理轉型策略擬定清晰的實施方向，而3DEXPERIENCE平台為其中不可或缺的一部分。

達梭系統EMEAR區（歐洲、中東、非洲及俄羅斯）執行副總裁Olivier Ribet表示，在提供5G解決方案的競賽中，高效率研發、創新和上市速度是關鍵。愛立信運用達梭系統在整體企業環境的豐富知識與專業技術，強化整個產品生命週期的數位連結（digital connectivity）能力。達梭系統3DEXPERIENCE平台將幫助愛立信達成此目標。

(工商 )