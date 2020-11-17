女星Ella（陳嘉樺）籌備1年的首場大型巡演「艾拉秀」15日圓滿落幕，事後她出席慶功宴，公開給媒體捕捉倩影，官方臉書也釋出宴上照片，未料被網友抓包修圖過頭，掀起網友熱議，雖事後刪照，仍被手腳快的網友存圖。

Ella15日穿著水藍色連身洋裝現身慶功宴，擺出各種姿勢開放給媒體拍照，官方事後公布的現場照卻被質疑P圖P太大，臉不但被磨皮到光滑無瑕，表情紋路也消失無蹤，看起來完全沒立體感，笑容被指僵硬不自然，眼睛還看不到眼白。

照片公開後，許多網友紛紛留言：「臉是key上去的吧」、「這是替身嗎？」、「修圖的人確定不是在惡整？」認為Ella本身就很漂亮，不需要靠修圖。不久後，官方緊急下架這一系列照片，但還是被截圖外流，成為這次演出的小插曲。

Ella在慶功宴上提到節目尾聲播出她私藏多年的生產影片，過程中她表情痛苦猙獰，堅持自然產不打無痛分娩，「結果生完肚子整個瘀青」，透露產後小便無法控制，原以為會逐漸康復，沒想到兒子勁寶已3歲，自己漏尿毛病仍未改善，但她沒因此抗拒再生一胎，「因為勁寶太可愛，像天使一樣，加上看到彩樺姊跟她兩個女兒，感情好到像姊妹，可以一起逛街做很多事，我就在想，是不是應該生個女兒，送給我自己的禮物」。

(中時新聞網)