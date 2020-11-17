羅德海洋隊季後賽遭淘汰，台灣投手陳偉殷是關鍵戰役的敗投，不過日媒《日刊體育》今（17）日報導，羅德球團正在和陳偉殷談續約事宜而且態度認真，另一位台灣左投陳冠宇則已確定明年繼續留隊。

報導中提到，陳偉殷在球季尾聲閃電加盟羅德，加上季後賽共吞下4場敗投，不過投球內容還不錯，球團將與殷仔商討續約事宜。以例行賽來看，殷仔先發4場都能繳出優質內容，自責分率2.42；雖因隊友得分不佳，回歸日職後的首勝無法開張，仍證明他還能在日職生存。

陳偉殷今年短暫「打工價」是3000萬日圓，由於他的經紀人是知名的波拉斯（Scott Boras），日媒先前推估，羅德想留下殷仔可能要準備1.5億日圓以上的合約才有機會。

此外，羅德目前也在和牛棚中的洋投赫爾曼（Frank Herrmann）討論續約，他昨天已返回美國；本季戰績3勝2敗23中繼1救援、自責分率2.15，對於球隊拿到太平洋聯盟第2名貢獻很大，因此球團很想留他。

至於牛棚中的台灣左投陳冠宇，今年戰績1勝0敗2中繼、自責分率3.20，上個月底剛滿30歲，明年已確定會留下。

(中時 )