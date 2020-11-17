馬刺明星後衛迪羅薩(DeMar DeRozan)決定行使最後一季2770萬美元的球員選項，季外不投入自由市場。迪羅薩在馬刺頗不得志，雙方也沒有談成續約，停賽期間外傳他會跳脫合約重簽馬刺或是尋找新東家，他17日確定再多留馬刺1季。

31歲的迪羅薩兩年前被暴龍賣到馬刺，兩個球季場均21.6分、5.8籃板、5.9助攻，投籃命中率高達50.3%。然而他的弱點很明顯，外線能力不佳(三分球命中率20%)，不擅長防守，這些在有心爭冠的球隊都是致命缺點。

美媒NBC先前分析，為了使用迪羅薩，球隊必須額外放置三分射手，還要再添補防守悍將，但是難以兩者兼具。會投三分球又擅長防守的球員都比較貴，迪羅薩本身已經是球星級的身價，要以他為核心搭配出頂級球隊非常困難，馬刺連續22年闖進季後賽的紀錄也就此中斷(1998-2019)。

迪羅薩決定留下，對馬刺而言是多一個機會，畢竟他跳脫合約就什麼都沒有，如今還可以將他賣出去換取資源。《洛杉磯時報》曾建議湖人買走迪羅薩，不過隨著湖人買到雙能衛薛洛德(Dennis Schroder)，對於迪羅薩的需求有可能下降。

(中時新聞網)