國民黨立委在議場內杯葛。（姚志平攝）

行政院長蘇貞昌今天第10度赴立法院提出施政報告並備質詢，但遭杯葛無法上台；蘇貞昌受訪說，過去9次無法上台，人民沒辦法知道政府施政，這很可惜，拜託國民黨立委停止杯葛。

蘇貞昌今天第10度赴立法院提出施政報告並備質詢，並於會前接受媒體聯訪，被問到國民黨立委今天再度杯葛施政報告的看法。

蘇貞昌說，他應邀到立院來做施政報告，這已經是第10次，行政院做好準備，書面資料也已送到立法院，很可惜過去9次無法上台，「人民也沒有辦法知道政府在為你做什麼」，這樣很可惜，拜託國民黨立委停止杯葛。

行政院長蘇貞昌受訪。（姚志平攝）

蘇貞昌也說，在立法院這個會期，他已經上台報告過4次，因此這個報告也應該讓它進行，才能讓各地民眾知道政府施政，而透過很多的對答，也許可以指正行政院哪裡沒做好，行政院也可以做得更好，希望立法院不要再空轉。

此外，媒體追問蘇貞昌，對於港媒大公報報導，中國正在研究制定台獨頑固分子清單的看法；蘇貞昌表示，為這個國家做事、為人民服務，是他無上的榮耀，守住這個國家、保護人民，不屈於威武。

(中央社)