劉姓男子與吳姓牙醫助理2017年至2018年間合作，劉男佯裝成律師，吳女則假扮成書記官，兩人一搭一唱，印製名片騙取受害人的信任，甚至偽造地院收費通知單、地檢署證明書等文件，藉此索取訴訟費用。新北地檢署訊問後，今依違反律師法、偽造文書等罪嫌聲押禁見劉男，並諭令吳女3萬元交保。

檢方調查發現，劉男明知本身不具律師資格，卻非法執行律師業務，並與吳女和一位自稱律師的林男合作，印製假名片騙取民眾，佯稱可處理訴訟事件或擔任法律顧問。

期間，劉男要求吳女假扮書記官，陪同受害人到台北地院交付證件資料，甚至偽造不實的地檢署勘驗物證收受證明書當作收訖單據、製作地院收費通知單等文書，向受害人收取談話費、車馬費、法律諮詢費、訴訟費用。

新北地檢署昨指揮調查局桃園市調查處搜索相關人員住居所，扣得受理委任的民刑事資料、法律顧問證書、法律事務所戳章、律師函、法律事務所律師名片等證物，並傳訊劉男和吳女到案說明。

檢方訊後認為劉男已涉犯律師法、偽造公文書、偽造私文書等罪嫌，且罪嫌重大，有反覆實行之虞，避免相關嫌疑人、證人勾串及湮滅證據，今向法院聲押禁見，而吳女則是被諭令3萬元交保。

(中時 )