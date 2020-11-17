大陸國務院港澳辦副主任張曉明今天（17日）表示，大陸全國人大日前決議取消部分香港立法會議員資格，為日後訂下明確規矩，大原則是「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」，凡是詛咒「一國兩制已死」者，終將自我打臉。

據《香港01》報導，香港特區政府今天上午舉辦《基本法》頒布30周年法律高峰論壇，主題為「追本溯源」，活動以網上直播形式舉行。大陸全國政協副主席梁振英、特首林鄭月娥、前人大法律委員會主任委員喬曉陽等人出席。

大陸國務院港澳辦副主任張曉明透過視頻發言，提到人大常委會較早前對立法會議員資格所作的決定，他指立規明矩，規定「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」，這是「一國兩制」下的一項政治規矩，現在也已經成為一項法律規範。

張曉明表示，《香港國安法》生效後的香港，是「由亂而治的新局面」，人大常委會早前取消4名反對派立法會議員的資格，是為重要舉措。他強調，全面貫徹落實一國兩制方針，是「一國兩制」行穩致遠的不二法門。

張曉明指出，中央主權是高度自治權的前提，香港發展愈來愈離不開、得益於大陸，在談香港「民主、人權、自由」等核心價值前，應先加上「愛國」一詞。

張曉明批評，以要求人大收回「8.31決定」為目的的2014年非法佔中、2019年的修例風波，都是一些以毫無底線形式與中央搞對抗的活動，對一國兩制構成傷害，社會付出嚴重代價。

張曉明表示，香港政府、傳媒、社會各界對於重要問題的研究、理論產出都需要撥亂反正。他提到，《基本法》是一條「活的法律」，實踐過程中會不斷遇到新的情況，通過解釋《基本法》可放大法律的適應性，這與完善《基本法》息息相關。

張曉明表示，很高興看到港府正致力完善公務員宣誓制度、國民教育制度、立法會議員資格審查制度等工作，未來司法也要迎來一場改革。

張曉明點名稱讚終審法院前常任法官烈顯倫稍早前呼籲香港司法「是時候緊急改革了」，認為社會應有更多這類「理性聲音」，值得全社會特別是司法法律界重視，強調這不影響司法獨立。

另外，張曉明表示，香港有一些存在已久的輿論必須正本清源、撥亂反正。例如：「人大決定是干預香港高度自治」、「中國憲法在港不適用」、「三權分立」、「有篩選就是假普選」、「國民教育是洗腦」、「大灣區是把香港內地化」等等，這些都是對一國兩利缺乏認識、誤導公眾、習非成是的說法，必須改過來。

張曉明表示，當下對於治港者標準的討論有其必要、根本性的意義，反問內心不認同國家、與中央對抗、勾結外部勢力的人管治香港，是否符合「一國兩制」原意。

張曉明認為，要求政權機構人員是愛國者天經地義，他們必須真誠擁護《基本法》、效忠中央政府及特區、不做損害中國利益的事，因此人大常委會早前決定取消4名議員資格，對此提供堅實法律基礎，也為日後立規明矩，大原則是「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」。

對於有民主派人士形容人大決定為「最黑暗的一天」、「一國兩制已死」、「法治已死」等，張曉明形容這全都是「陳詞濫調」：「就讓這些詛咒成為香港和國際上一些人自我打臉的歷史記錄吧，讓這些噪音成為香港在變局中開新局的背景音樂吧！事實將證明，香港必將治理得更好，一國兩制必定取得更大的成功。」

(中時 )