阿嬤喜歡在各式各樣方方正正的家電上放一塊布，網友列舉烤箱、微波爐或是遊戲機都無一例外，讓他十分好奇這樣做的理由，問題曝光後，也引發網友留言討論，許多人點出背後的神秘原因為「髒了可以順便擦，擺東西還可止滑」。

PTT上一名網友發文表示，阿嬤喜歡在家電上放一塊「意義不明」的布，無論是烤箱、微波爐、除濕機還是遊戲機PS4都沒有例外，但是這塊布蓋上去之後，說是要美觀的話，也沒有多好看，若是想防塵，但又只蓋一半而已，因此便好奇背後的原因。

許多網友看完後，紛紛留言回應，「旁邊有灰塵的時候擦順便換」、「習慣吧！當抹布擦東西方便」、「可以當止滑墊，那塊布超多用途很方便」、「髒了又可以直接拿那塊布擦拭，而且如果要擺東西上去又可」、「認真回，我阿嬤家真的有，聽她說好像是因為可以防灰塵」。

但有網友看了之後表示，「以前的電視類似櫃子」、「止滑吧！上面要放東西」，因此也有人質疑，很多家電的上面都是散熱孔，拿一塊布擋住那邊，不怕會燒起來？

(中時新聞網)