美國記憶體大廠美光周一股價大漲6.78%，帶動台灣記憶體股跟漲，南亞科(2408)近期獲外資買超加持，且三大法人周一聯手買超達1.77萬張；旺宏(2337)也於本周一獲得土洋法人合計買超1.33萬張，帶動此兩檔股價扮演多頭先鋒。

美光周一股價大漲6.78%，收在61.86美元，漲3.93美元。

DRAM廠南亞科預期，第四季在智慧型手機需求提升、伺服器重啟拉貨以及Chromebooks能見度至明年首季，加上消費型電子續旺及車用電子需求回溫，預計第四季市況趨於穩定。

南亞科總經理李培瑛於先前法說會表示，DRAM供應商庫存水位處於相對低點，且明年上半年DRAM供給成長會比較有限，預期明年產品價格可望相對穩定。

南亞科總經理李培瑛指出，第四季各大手機廠推出5G新機爭取市占，增加DRAM需求；伺服器在第三季時因庫存過高影響需求、價格下跌，預期第四季DRAM庫存調整及新處理器推出後，市場將重啟採購動能。

受惠旺季效應，旺宏第3季ROM業績季增58%，是成長幅度最大的產品線，產品比重攀高至46%。董事長吳敏求於先前法說會表示，日本遊戲機廠客戶需求依然暢旺，因宅經濟效益，預期明年還是不錯的一年。

在NOR Flash方面，吳敏求說，因貿易戰影響5G產品出貨，使得第2季及第3季NOR Flash出貨逐季滑落，預期第4季NOR Flash市況穩定。此外，旺宏NOR Flash也打進蘋果iPhone 12供應鏈，在OLED面板用NOR Flash市場占有率達5成。

下游模組廠威剛(3260)認為，新款5G手機與新一代遊戲機陸續上市後，有助於拉升市場對記憶體應用，加上全球筆電需求暢旺，也將刺激SSD及DRAM模組出貨持續成長。

此外，DRAM及NAND Flash價格在歷經近兩個季度調整後，本季合約價下跌幅度可望收斂。威剛看好整體價格走勢優於預期及客戶需求不減，全球宅經濟效應可刺激電競筆電及周邊產品業績逐月向上，公司樂觀看待本季整體營運表現將有機會與今年第三季相當，甚至更加出色。

(時報資訊)