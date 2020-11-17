歐盟執委會希望以每劑低於25美元的價格向莫德納(Moderna)購買數千萬劑新冠疫苗，一名參與事務的歐盟官員透露。

莫德達納在周一宣布，根據晚期臨床試驗的臨時數據顯示，該候選疫苗預防的有效性高達94.5%，超過預期。

歐盟從七月以來開始與莫達納協商試驗疫苗進行購買協商。一名資深官員表示，交易將在接下來幾天將完成，討論多在合約的法律文字，但對價格和責任等問題已經沒有太多障礙。

協商的購買價格為低於25美元。莫德納並未對此消息提出評論。莫德納疫苗是兩次性注射的疫苗。

據了解美國是在八月向莫德納以每劑15美元確定1億劑的購買，這是在美國對莫德納10億美元資助的基礎上，實際的綜合價格應在每劑25美元。

歐洲執委會在8月底與莫德納進行疫苗採購初步會談，當時結論為目標簽下8000萬劑的合約，另外歐盟有權再買8000萬劑。

關於先前輝瑞和BioNTech的疫苗，歐盟的採購價為每劑19.50美元，此亦反映出歐盟對該德國藥廠BioNTech的資金援助。

歐盟另外還與阿斯利康(AstraZeneca)、嬌生、Sanofi藥廠簽下疫苗供應合約。

(時報資訊)