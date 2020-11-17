《商情》市場樂觀情緒 激勵國際鐵礦石價格反彈 10:342020/11/17 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場樂觀情緒，激勵周一國際鐵礦石價格反彈；因中國房地產和固定資產投資數據強勁，使中國市場螺紋鋼和熱軋卷期貨小幅走高，提振對主要工業金屬需求的樂觀情緒，因此激勵國際鐵礦石反彈。 周一(16日) 62%國際鐵礦石價約漲1.1%；65%國際鐵礦石價約漲1.75%；58%國際鐵礦石價約漲0.97%。 大連期交所1月鐵礦石期貨上漲1.3％，焦煤期貨下跌1.8％，焦炭期貨上漲1.7％；上海期交所螺紋鋼上漲0.5％，熱軋卷上漲1.4％，不銹鋼期貨下跌1.8％。(商品行情網) (時報資訊) #鐵礦石 #樂觀情緒 #激勵 #期貨 #約漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》憂鋼鐵產量放緩 拖累國際鐵礦石價走軟 11:242020/11/16 財經 資金搶進 台光電強茂權證熱 04:102020/11/17 證券．權證 《商情》買盤進場 激勵LME基本金屬期貨普漲 09:592020/11/16 財經 實質負利率 有利金銀漲勢 04:102020/11/17 證券．權證 台指期 外資減碼逾5千口 04:102020/11/17 證券．權證 《商情》空頭回補 激勵LME期銅觸及2年5個月高點 09:432020/11/17 財經 操盤心法－股市創新高，樂觀帶點謹慎 04:102020/11/17 證券．權證 台廠免驚 財長：關稅減讓程度僅微增 04:102020/11/17 財經要聞 台積電衝破500元新天價 台股早盤強攻13777點創新紀錄 09:032020/11/17 財經 電商付不起 空運續漲喊卡 04:102020/11/17 財經要聞 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 RCEP未必對陸最有利 4國好處更多 - 財經 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 三陽震撼彈 電動機車緩3年量產 - 財經焦點 - 中國時報 最貴爛尾樓致和園 50億賣出 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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