市場樂觀情緒，激勵周一國際鐵礦石價格反彈；因中國房地產和固定資產投資數據強勁，使中國市場螺紋鋼和熱軋卷期貨小幅走高，提振對主要工業金屬需求的樂觀情緒，因此激勵國際鐵礦石反彈。

周一(16日) 62%國際鐵礦石價約漲1.1%；65%國際鐵礦石價約漲1.75%；58%國際鐵礦石價約漲0.97%。

大連期交所1月鐵礦石期貨上漲1.3％，焦煤期貨下跌1.8％，焦炭期貨上漲1.7％；上海期交所螺紋鋼上漲0.5％，熱軋卷上漲1.4％，不銹鋼期貨下跌1.8％。(商品行情網)

(時報資訊)