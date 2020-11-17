美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，看好亞馬遜將遷移其大部分Alexa語音的計劃協助運算到自家開發的Inferentia晶片，此趨勢顯示AI ASIC在2021年持續維持成長態勢，將世芯-KY目標價由780元到880元、維持加碼評等。

美系外資表示，亞馬遜宣布了遷移其大部分Alexa語音的計劃協助計算到自家開發的Inferentia晶片，而不是當前使用的NVIDIA GPU，亞馬遜指出，這種遷移將減少雲計算延遲時間降低25%、運營成本降低30%，世芯-KY一直是亞馬遜AI ASIC的芯片設計服務提供商，以及16奈米的AWS Inferentia ASIC的設計服務提供商，故亞馬遜此舉有助於世芯-KY長線動能。

美系外資表示，世芯-KY對於亞馬遜16奈米的AWS Inferentia ASIC應該於第二季就已經開始投產，亞馬遜積極採用Inferentia晶片可以作為世芯-KY股票的強大催化劑。

展望2021年，美系外資表示，全球AI ASIC需求可能持續強勁增長，今年後，世芯-KY還將從亞馬遜獲得了兩種新的7奈米AI ASIC，包括訓練和推理AI ASIC，世芯-KY還與英特爾的Habana適用於7奈米AI芯片和另一家頂級全球互聯網公司，猜測可能是Google是用於5奈米的ASIC設計，看好世芯-KY在全球AI ASIC領域的收入在2021年將增加20~25%，故將其目標價由780元到880元、維持加碼評等。

(時報資訊)