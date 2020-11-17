三竹(8284)協助投資人判斷買賣時機，推出全新APP「三竹智選股」，收錄市場最多的430種回測策略並獨創六宮格診斷圖，除了為投資新手指點迷津，也幫助投資老鳥能自訂選股策略並自由調整參數，選出專屬好股。

三竹指出，投資新手與老鳥的訴求迥異，市面上的智慧選股相關APP內容及彈性不足，無法迎合各類投資族群，常有投資人無法精準挑選適合自己投資習性的股票，在股市鎩羽而歸，三竹決定找來專業團隊多方研究股市趨勢、調查投資人習性，投入鉅資並耗時三年，精心研發「三竹智選股」。

「三竹智選股」功能極富開創性，「三竹智選股」完整收錄市場最多的430種回測策略，例如巴菲特選股、彼得林區定律及土洋對作等，透過盤後即時結果，解析個股過往的平均報酬率、年化報酬率與勝率，提供投資新手買賣股票的依據。

此外，投資新手常常無法精準抓到進場時機，「三竹智選股」獨創的六宮格診斷圖，從個股的即時收盤漲跌趨勢，分析基本面、籌碼面與技術面，找到做多和做空的時機；六宮格診斷圖除了健檢持股，更宛如一本五臟俱全的「股市教科書」，提供詳細名詞解釋，買賣股票還能學習投資知識。

許多選股APP已預設參數，投資人無法自由調整選股策略。「三竹智選股」則比市面上的同質商品靈活，投資老鳥可組合籌碼、技術、財務、類股等多種面向指標，訂定專屬的投資策略，並自由修改各類參數，找出專屬股票，篩選過程還會預先告知篩選結果，避免條件嚴苛而篩不出股票，導致再次填寫。

三竹表示，「三竹智選股」即起在Android和ios平台上線，供投資人免費下載，23日起抽獎活動即將開跑。

(時報資訊)