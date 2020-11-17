儘管全球每日確診人數有增無減，新冠疫情持續肆虐下，韓國三星電子擴充事業版圖的腳步，絲毫不見些許停歇。

三星電子季報透露，今年前9個月的研究發展費用高達15.89兆韓元，約143億美元，也再度刷下新高紀錄。同時，前9月研發費較上年同期，更是增加6000億韓元，年增幅約4%。三星也預估這筆高額研發費用，將占全年總營業額約9%左右比例。

鉅額研發費實際貢獻度也不小，光在第3季三星電子就為自己在韓國增加近5000項專利。至於在美國，三星更是登記註冊了6321項專利產品。目前，三星電子全世界共有近19.5萬項專利，其中7.7萬項，就是在美國登記的。

另外，三星電子前9個月資本支出高達25.5兆韓元，年增幅度逾5成。公司高層預估，今年全年資本支出將高達35.2兆韓元，這也是繼2017年以來，三星全年度資本支出，首次超過30兆韓元大關。

三星注入富可敵國擴廠以及研發費用，就是要留住蘋果電腦，這個自己目前最大企業客戶。至於百思買(Best Buy)，德國電信(Deutsche Telekom)，泰克香港(Tektronix Hong Kong)與威訊無線(Verizon)，則是三星第3季除了蘋果以外，依序排名第2到第5名客戶。而光是這5位大客戶，單季就幫三星電子帶來約13%營業額度。

其實，華為在今年上半年還是三星電子5大客戶群之一，但這陣子隨著遭美國制裁，迫使華為也不得不，暫時從三星VIP大客戶名單中除名。

為擴張事業版圖，三星集團也在緊鑼密鼓招募新人，故員工數目於今年前9個月間，又多了3700名，共計約10.9萬名，也為三星寫下員工數量再創新高另一頁。

(時報資訊)