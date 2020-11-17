台北市一位經營鹹水雞攤位的沈姓男子透過交友軟體認識了2位未成年的少女，並要求少女傳送私密部位裸照，其中一位少女拒絕再傳照，竟遭沈男威脅「不給照就告訴大家妳被性侵過」，也因留下照片此案才曝光。法院日前結審，判處沈男3年2月有期徒刑，全案可上訴。

據判決書指出，沈姓男子於2018年11月間，透過交友軟體Cheers認識未成年少女小A，少女課後沈男便將她載往摩鐵，在未違反女方意願的情況下，兩人發生一次性行為，更將過程全程使用手機錄下。

2019年2月間，沈男在此使用同軟體在上面約到未成年少女小B，兩人關係曖昧不明時，沈男要求小B自拍下體、胸部的私密照或影片傳給他，小B乖乖照做，除了傳送62張照片與5段影片外，更打視訊電話live播送「妹妹」給沈男觀賞，沈男趁機狂截29張圖。

後來小B不願意再傳照，沈男竟自導自演，造假小B母親的臉書帳號，並傳訊給她的母親，向其母公開「小B曾遭人性侵」等訊息，使小B誤信且心生畏懼，又再傳了6張照片、2段影片給沈男。案經北市婦幼警察隊報告地檢署全案始曝光。

士林地院經審後判定，沈男犯後態度良好，也與少女小A、小B達成和解並獲取家長原諒，酌情後依拍攝少年為性交行為之電子訊號、製造少年猥褻行為之電子訊號、脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號等三罪，執行3年2月有期徒刑，全案可上訴。

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(中時新聞網)