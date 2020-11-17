行政院多個會報停擺多時，國民黨文傳會副主委黃子哲日前爆料，行政院共有11個該開卻逾期未開的會報與會議。國民黨立委陳玉珍再踢爆，離島建設指導委員會也將近500天沒開會，質疑行政院重心是否都在製作側翼文宣。

根據行政院網站統計任務編組共44個會報，竟有10個蘇揆根本沒主持或召集，除食安、治安會報外，還有國家永續發展委員會、社會福利推動委會等，都已逾期5個月至1年8個月。黃子哲批蘇貞昌，標榜「有政府會做事」、「有政府請安心」，根本是「有政府不開會」，「衝衝衝」已成「懶懶懶」。

陳玉珍昨（16）日質詢時提到，行政院長召集的相關法定會議不開，推說是因受疫情影響停開，但離島建設指導委員會，從賴清德前院長107年12月開會到現在，將近500天都沒再開會，明明疫情是今年才開始爆發，去年一整年行政院為何不開會？難道也是受疫情影響？質疑行政院除了以疫情當作藉口外，是不是都把重心放在小編製作側翼文宣？

對此，行政院秘書長李孟諺回答得支支吾吾，「有部分是因為疫情，確實有部分是因為…」。陳玉珍則批李講話不實在，難道可以穿越時空，預測今年會有疫情發生所以不開會？「位階可以取代院長，由你來主持（會議）了」。

李孟諺強調，相關的議事運作或業務推動，都持續在進行。陳玉珍則回，「但是你們不要公開在國會欺騙國會議員，說疫情沒有開會，根本就是你們沒有開會，心裡就沒有把會議當作一回事。」

(中時新聞網)