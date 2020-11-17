台中市長盧秀燕17日在市政會議表示，昨天大中部地區第一條捷運台中捷運綠線開始試營運，開放市民、朋友以及全國民眾來免費體驗，第一天試營運大家就迫不及待的來體驗，昨天早上七點開放通車，到晚上八點，搭乘人次一天就破七萬人次，針對捷運車門一關的過程當中，為防範太快關門恐夾到人，在試營運期間即是重要壓力測試。

盧秀燕表示，首日七萬人次與市府當初預估有點類似，因為中部地區都沒有這樣的經驗，所以大家都很雀躍。「不要急，還有將近一個月時間，可以來搭乘免費的試營運」。

盧秀燕說，市民朋友如果想要在體驗的話，還有時間還有機會，所以大家不用急，試營運的目的就是為了在正式通車之前，可以進行壓力測試，了解當大量的人流進入以後，或車子開始進行的時候，有沒有什麼樣的問題，需要再進行最後的調整。

盧秀燕強調，務必讓十二月十九日的正式通車，達到完美境界，昨天第一天因為人太多，捷運車門關上的時間，可能與民眾搭乘並不完全符合，還需要再做調整，發現昨天不少的民眾除了通勤通學，上班、上學以外，很多人是攜家帶眷來旅遊，有人還在捷運上來來去去的車當作旅遊，因此上下車與一般在雙北看到的上下車不太一樣，雙北為了通勤通學的搭捷運居多，和台中捷運有的目的不太一樣。

盧秀燕說，捷運車門一關的過程當中，為防範太快關門恐夾到人，在試營運期間即是很好的測試，因為中部地區大家對於搭乘捷運，當作重要的交通工具，要根據中部人坐車習慣要進行微調，「這段期間捷公司的董事長、總經理、全體同仁辛苦了」。

她強調，昨天真的很大的一個運輸量，捷運團隊要維持大家的安全，又沒幾分鐘就發一班車，第一天都有這樣的一個成績不錯，那各方面的微調地方會再進行注意，很好的測試，因為透過試營運，了解市民朋友本身用使用的習慣，更清楚、更精準掌握進行微調。

(中時 )