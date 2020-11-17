即日起至11月30日桃花林中華料理推出午間限定「龍鮑宴」。（大倉久和大飯店提供）

婚嫁喜慶時才能吃到的菜式，如螃蟹、龍蝦、鮑魚、燕窩等精緻豪奢料理，現起前往大倉久和大飯店可享用，即日起至11月30日桃花林中華料理推出午間限定「龍鮑宴」，套餐每位1200元起、共7道；同樣在日本人婚嫁時過大禮的鰤魚（ぶり），被歸類為「全世界僅見於日本近海的魚類」，其山里日本料理則推出「秋蟹寒鰤御膳」1套2180元起，日本人將冬季捕獲的鰤魚稱為「寒鰤」，旬食肉質最為肥美，也被叫做「出世魚」寓意出人頭地。

平時「龍鮑宴」包含蟹龍鮑燕各色菜式，以套餐形式供應。冷盤「桃花林御製鮑魚燒味拼」，包括和風胡麻醬汁九孔鮑魚、蜜汁叉燒與涼拌海蜇，搭配招牌的明爐燒味，佐冰鎮清脆海蜇皮切絲。湯品「濃湯燕窩海鮮羹」，選用豬大骨、老母雞、後腿赤肉等濃縮精煉上湯，加入細緻南瓜泥吊色，上桌前添加一份味道香醇、滑嫩的上等燕窩，與日本生食級干貝、明蝦，滋補湯品超暖胃。

套餐中的主角「清蒸珍珠龍蝦」，選用台灣東北角沿海產的珍珠龍蝦，個頭雖小、可肉質緊實，只以魚露調味清蒸，鋪墊的細絲粉條則充分吸收鮮味。至於「XO醬鴻喜菇松阪豬 ／ XO醬炒蘿蔔糕」以自製XO醬大火拌炒豬後頸肉，與每日手工現作蘿蔔糕；「石鍋蟹粉四喜丸」則屬於宮廷菜式，延用北京菜系以豬肉、香菇、鮮蝦仁混合，經過不停反覆摔打產生膠質，湯底使用濃味雞高湯加入生拆蟹肉；「蝦湯野菌炆伊麵」以蝦殼熬煮高湯煨煮入味、餐後甜品為「楊枝甘露拼鮮果盤」清爽順口。

(中時 )