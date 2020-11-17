楊麗菁發文。（圖／翻攝自楊麗菁-粉絲團臉書）

武打女星楊麗菁去年3月爆出和前男友撕破臉互告，後來雙方和解撤告，今年初楊麗菁又因好友劉真過世，身心俱疲，沒想到近日又鬧出她被好友公開被醜化的合影，令她透過律師憤而提告，今(17日)凌晨她首開腔，強調以後會謹慎交友。

楊麗菁15日在臉書透露被女性朋友黑，貼出被醜化的照片，她無奈寫下：「因為她已經亂傳照片在我的朋友圈，我不得不出來澄清 ，她可以把我直條的衣服拉到條紋不見了，把我的臉弄得扭曲變型，真的是人心可畏。」而媒體求證該女性友人，對方表示：「不了解發生什麼事，我要等回台北了解，才能回覆。」

今凌晨，楊麗菁發文說，17歲進入香港演藝圈，工作和生活都由經紀人一手打理，被朋友笑說不食人間煙火，回到台灣後她開始主導生活權，以為人性本善便積極結交朋友，「但有時候真的不是我想像的結果！換了滿身是傷，真的很傷！很痛！」

楊麗菁又說：「會檢討以後會更小心的交朋友，在我身邊還有很多好朋友關心我、支持我，謝謝你們感恩！我會更勇敢的面對未來！」正能量期待新的一天到來，粉絲也安慰說：「雖然一路走來遍地荊棘，但也要努力走出自己的天空，加油」、「加油！朋友也是要時間去慢慢過濾的」、「妳沒法去阻止自己會遇到什麼人？但妳可以控制與改變對人的反應與期待」。

(中時新聞網)