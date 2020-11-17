東協與中日韓澳紐等15國15日簽署RCEP後，世界上最大的自貿區成形。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，RCEP攸關台灣未來的經濟命脈，身處東亞，周邊國家全都成為貿易夥伴了，大陸「窮台攻勢」正在逼近，蔡政府得想想辦法了。
黃暐瀚在臉書發文表示，坦白說，比起台灣的「牛肉麵之亂」，東協10+5簽訂RCEP這件事，台灣民眾，確實普遍比較不關心。但，RCEP攸關台灣未來的經濟命脈，身處東亞，周邊國家全都成為貿易夥伴了，只有台灣與人貿易，要承擔更高的關稅成本，中國大陸企圖「窮台」，已是正在進行中的事。
黃暐瀚回憶，2016年5月20日，蔡總統第一次當選就任，當天的就職演說，是這樣說的：「改革的第一步，就是強化經濟的活力與自主性，加強和全球及區域的連結，積極參與多邊及雙邊經濟合作及自由貿易談判，包括TPP、RCEP等，並且，推動新南向政策，提升對外經濟的格局及多元性，告別以往過於依賴單一市場的現象」。
黃暐瀚強調，當年說要積極加入RCEP，現在落空；當年說要告別依賴單一市場（指中國大陸），四年半過去，仍舊依賴。當然，經濟部長王美花說，現在這種狀況，想加入RCEP，等於必須接受一國兩制，這不算亂說，但RCEP確實是蔡總統的承諾，不能一句「難道你要接受一國兩制嗎」？就船過水無痕。
黃暐瀚直言，「窮台攻勢」正在逼近，蔡政府，得想想辦法。
文章來源：黃暐瀚臉書
(中時新聞網)
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