美股消息面：

1.紐約聯準銀行周一公布，11月紐約州製造業指數為6.3，較10月份的10.5下滑，並遠低於市場預期的13.5。這項指數以零為區分景氣榮枯的分界點。數據顯示，這項涵蓋紐約州、紐澤西州北部與康乃狄克州南部的指數雖然仍處於擴張，卻創下三個月來新低。此外，新訂單分項指數從10月的12.3降至3.7，平均工時分項指數從16.1大跌至4.8。不過，衡量未來6個月經濟展望的分項指數從32.8升至33.9。

2.新冠疫苗試驗再傳捷報，但疫情持續急升恐將迫使越來越多國家與城市重啟嚴格的防疫措施，為國際金價帶來支撐，周一金價連漲第3天，紐約期金終場微漲1.6美元或0.08%，為每盎司1887.80美元。

3.疫苖的好消息對美元走勢的影響不大，周一紐約尾盤美元指數報92.64，僅略低於上周五尾盤的92.74。分析師表示，短期內美元料將維持狹幅波動格局。花旗銀行則表示，新冠疫苗普及後，疫情將得以受控，但各國料將繼續推出量化寬鬆措施提振疫後經濟，美元明年可能進一步貶值20%。

4.莫德納（Moderna）發布令人振奮的新冠疫苖試驗數據，宣布其新冠狀病毒疫苖的防護力高達94.5%，成為繼輝瑞之後，第二家在疫苖研發上獲得重大突破的藥廠。中國與日本最新公布的經濟數據意外強勁，亦為油價帶來提振。周一美國12月期油勁揚1.21美元或3%，收在每桶41.34美元。布蘭特1月期油漲1.04美元或2.43%，收在每桶43.82美元，盤中一度漲逾4%。

(時報資訊)