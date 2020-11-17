新冠肺炎疫苗研發再傳捷報，另一家美國藥廠宣布防護力達94.5％，激勵美股周一再度走高。台股觀光股今（17）日跟進振奮，尤以雄獅(2731)、易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)、鳳凰(5706)等旅遊股漲勢最強勁，惟激情後漲勢隨即出現收斂。

美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）與德國生技廠商BioNTech於10日宣布，雙方合作研發的新冠肺炎候選疫苗，預防效力高達9成。而美國藥廠莫德納（Moderna）16日亦宣布，研發中的疫苗後期試驗初步數據，顯示疫苗防護力達94.5％。

觀光類股指數開高後最高上漲1.36％至96.85元，惟因高價股美食-KY及王品漲多拉回，使指數漲勢明顯收斂、拉回力守平盤之上。易飛網飆漲8.79％至13元，早盤維持逾6％漲幅，領漲觀光類股。雄獅最高飆升7.28％至75.2元，早盤維持逾4.5％漲幅。

五福開盤以跳空漲停價18.3元開出，惟隨後漲勢收斂至逾3.5％。鳳凰最高勁揚6.75％至31.65元，隨後漲勢收斂至逾2％。山富最高飆漲7.85％至15.8元，惟隨後漲勢收斂至逾1.5％。燦星旅(2719)則未見起伏，呈現開低後微跌約0.1％態勢。

全球新冠肺炎疫情年初爆發，台灣因應疫情自3月18日起實施邊境管制、禁止旅行社組團出入境，使國外出境遊為主力的旅行社成為「海嘯第一排」受創產業。即使5月後國內疫情趨緩，旅行社仍僅能搶食有限的國旅商機，營運仍明顯艱辛。

觀察旅遊股2020年第三季營運，以鳳凰逆勢繳出獲利最佳，受惠本業虧損受控、業外收益挹注，第三季歸屬母公司稅後淨利0.13億元、每股盈餘0.2元，較第二季轉虧為盈。累計前三季歸屬母公司稅後淨利0.1億元、每股盈餘0.15元，逆勢繳出獲利表現。

易飛網營運亦見好轉，第三季稅後虧損0.13億元、每股虧損0.46元，虧損季減48.34％、年減25.79％，創近5季最佳。雄獅第三季歸屬母公司稅後虧損1.7億元、每股虧損2.43元，虧損幅度減少16.15％。累計前三季歸屬母公司稅後虧損3.58億元、每股虧損4.84元。

五福第三季稅後虧損0.37億元、每股虧損1.29元。累計前三季稅後虧損0.48億元、每股虧損1.66元。山富第三季稅後虧損0.34億元、每股虧損1.07元，累計前三季稅後虧損0.48億元、每股虧損1.57元。

(時報資訊)