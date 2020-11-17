經濟部即將公告「用電大戶條款」，《再生能源發展條例》108年修訂，規範超大電量的企業使用一定比率再生能源。但環保綠色和平呼籲經濟部對「用電大戶條款」做出三項修正，包括提高用電大戶的綠電義務、降低用電大戶門檻、每年公告用電大戶名單。「用電大戶條款」公告在即，今早綠能相關概念股多頭再起，太陽能族群的達能(3686)漲停，安集(6477)、茂迪(6244)、元晶(6443)、碩禾(3691)、聯合再生(3576)也都漲逾半根漲停板。

綠色和平人士主張，國內用電大戶儼然成為減碳目標的罪魁禍首，「用電大戶條款」明年(2021年)就要上路，「綠色和平」提出3大訴求，第一要經濟部提高用電大戶的綠電義務，將20%用電量轉為再生能源，同時應該擴大用電大戶範圍，從現行門檻5000千瓦，降為800千瓦，納入更多企業，並且應該公開大戶名單，供各界檢視。

綠色和平組織昨天(11月16日)遞交公民告知書至經濟部，若經濟部不重視修正的，將提出全台首例的氣候訴訟案。

經濟部能源局回應，用電大戶條款第二預告階段已結束，各方意見都有納入參考，在彙整考量後才會簽准發佈。綠色和平組織遞交的公民告知書，經濟部也已收到，將會同步考量民間團體和產業意見，就不同利害關係人主張做內部通盤討論。

經濟部能源局指出，若是要降低用電大戶門檻，此屬於較大法案的變動，就必須再進入用電大戶條款第三預告階段，「用電大戶條款」是子法，屬於經濟部的權責。

(時報資訊)