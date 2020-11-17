一名男子停等紅燈時，驚見前方疑似有不明粉色團狀物，模樣詭異，靠近一看才發現真的「出事了」。原來是一副疑似長輩不小心掉出的假牙，直接赤裸裸躺在馬路上，若駕駛沒看到可能就會直接輾過去，讓男子捏把冷汗。

網友騎車時發現前方馬路上有不明粉色團狀物。(圖/截自臉書「新·路上觀察學院」)

網友PO出一副疑似長輩不小心掉出的假牙，直接赤裸裸躺在馬路上。(圖/截自臉書「新·路上觀察學院」)

這名男網友在臉書社團《新·路上觀察學院》以「出事了 阿伯」發文指出，自己白天騎機車在等紅燈東張西望時，無意間瞥見前方柏油路上有一塊「粉色團狀物」，看起來不太尋常，仔細一瞧才發現竟是一副假牙，恐怕是某位長輩無意間「噴出來的」。

原PO表示，不曉得是誰綠燈起步衝太快，讓假牙當場噴飛，還幫喊「出事了，阿伯！」擔心恐被沒留神得駕駛壓過去，希望老人家趕快來取回假牙。照片曝光後讓眾人笑歪，紛紛回應「牙齒對郎造」、「阿北可能剛剛笑噴」、「真的出事了」。

還有網友質疑「阿公，你怎麼沒感覺？」、「拍攝者不救？」；由於做假牙通常要花不少錢，也有人說掉假牙恐比掉錢包還慘，建議原PO拿去警局失物招領，若6個月後沒人認領，搞不好還能現賺一副假牙。

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(中時新聞網)