電動大客車示範計畫。（交通部提供）

電動大客車示範計畫。（交通部提供）

電動大客車示範計畫。（交通部提供）

客運業者及電動車業者終於等到了！交通部今日宣布發布訂定「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」及修正「交通部電動大客車示範計畫補助作業要點」。交通部路政司表示，即日起審查電動車業者資格並公布名單，讓客運業者選購再提出補助申請，每輛電動大客車最多可補助到1000萬元。

路政司官員表示，部長林佳龍今日核定發布訂定「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」、修正「交通部電動大客車示範計畫補助作業要點」，將採先審查車輛業者資格、再審查營運整合計劃的兩階段方式，規劃補助客運業者購買甲類電動大客車每輛最高1000萬元（含12年維運補助）、乙類電動大客車每輛最高610萬元（含12年維運補助），車輛補助款採分期請領及撥付機制，受補助車輛營運前3年應達成車隊平均每車年營運里程至少應達4萬公里、每年班次妥善率至少應達98％、取得國產化達成度證明文件等3條件。

官員表示，期許透過示範計畫鼓勵更多國內自主設計開發製造以及國外業者願意在台投資設廠生產電動大客車的業者投入公共運輸服務，累積電動大客車車隊營運經驗值與回饋建立營運導入模式，並持續提升我國電動大客車產業市場競爭力。

林佳龍特別指示，推動電動大客車有很大的成功機會，預估10年可帶動國內產值1700億元效益、提供5萬6000個就業機會，示範計畫要全力配合經濟部國產化規劃，共同打造電動大客車國家隊，交通部公路公共運輸服務升級計畫未來4年將編列85億元經費推動電動大客車，並指示交通科技產業會報成立智慧電動巴士科技產業小組，全力推動電動大客車發展。

(中時 )