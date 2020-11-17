中美互鬥以及疫情，大大影響中國大陸赴美學生人數。根據美國國務院和國際教育協會16日聯合發布的「門戶開放」報告顯示，2019至2020學年度，中國赴美學生的增長率已不足1％，而在10年前的「黃金時期」，這一數值曾達到23.5％。

《環球時報》引述《華盛頓郵報》報導，該報告對全美700多所學校進行調研，今年秋季，美國國際新生錄取人數驟降43％，創下國際教育協會1954年首次發佈這一數據以來的最大降幅。

報導稱，受疫情影響，近4萬名國際生延後入學。在留學生群體中，中國生源仍然佔據最大比重，總人數高達37.2萬餘人（占總數35％），遠超印度及韓國生源。

但是在2019至2020學年度，中國赴美留學生的增長率僅為0.8％，是上一年度的一半。

美國媒體人勒諾拉·朱直言，中國生源的銳減受到政治、就業和社會安全等多方面因素的影響，「美國已不再是中國人留學的理想目的地」，例如美國總統川普的對華強硬立場令中國學生獲取赴美簽證、畢業留美的難度加大。此外，很多留學生還擔心，自己在美國可能成為暴力事件的受害者。

香港《南華早報》16日報導，美國不少教育專家認為，拜登在執政期間有望為吸引中國留學生按下「重啟鍵」。他們近日還向政府提出一些建議，包括重新制定學術開放及科研合作相關政策，這條建議主要是針對川普政府「過度關注」所謂的「留學生機密竊取行為」。

但《南華早報》也提到，其實在川普當選美國總統以前，中國赴美留學生的增長趨勢就已開始放緩，原因包括學費水漲船高，而澳洲、紐西蘭以及其他國家都是留學選擇。

(旺報 )