日立家電企劃部部長南谷功治表示，本次新品將開啟AI智慧家電生活。(圖/中時新聞網拍攝）

2021日立家電發表會今（12日）登場，全方位貼近消費者使用感受，AI智慧幫手一指啟動愜意生活，讓料理、洗衣、清掃都能一指輕鬆搞定，省下來的時間可以陪伴更重要的家人！此外，面對環境的考驗，日立家電也推出具有防疫功能的洗衣機與冰箱，成為全場焦點！

日立冰箱R-HW610NJ擁有業界唯一「真空冰溫室」與「特鮮急冷藏」功能。(圖/中時新聞網拍攝）

家庭必備的保鮮專家「日立冰箱」，讓大份量或是多天份的料理與食材，能夠長時間保鮮！首創的「Ru低溫白金奈米觸媒」智能藏先體驗、「2℃鮮冷藏真空冰溫室」能輕鬆解決食材保鮮的需求，其中，日立冷藏庫最具代表的保鮮技術「真空冰溫室」，擁有獨家研發的小型真空幫浦，可抽取冰溫室裡的空氣，降低氧氣濃度，打造約0.8氣壓真空環境，高密閉結構設計，可防止空氣與意味進入，讓料理呈現最佳的風味！

「大型即鮮冷凍盤」和「蔬果睡眠保鮮室」則是相當適合大家庭與更人性化的功能設計，鎖住食材的原汁原味！冷凍室內搭載智慧溫度感應裝置，當放入溫熱食材（約50℃以下），感測器會自動切換操作模式，進行即鮮冷凍，搭配鋁製托盤，可加速食材冷凍時間，有效避免因堆疊造成冷凍效果不均，更能有效阻隔細菌生長，食安更升級！

日立洗衣機BD-SX115CJ、BW-DX120EJ ，全自動AI感應判斷最佳洗衣方式。(圖/中時新聞網拍攝）

今年同樣推出擁有AI智慧感測以及洗劑自動投入兩大功能的直立與滾筒式洗脫烘，結合科技與精緻美學，讓回到家疲憊的民眾，也能輕鬆一指搞定！一鍵啟動8項感測機制，洗衣機可以自動偵測洗衣狀態(衣物量、水硬度、水溫、洗劑、髒汙度、材質、洗清度、脫水度)，自動調節水量以及清洗模式，衣物髒汙嚴重時，也會自動延長洗衣時間。從衣物放入進行測量、洗衣、洗清到脫水，輕鬆完成，省去繁瑣設定。高達99%的抗蟎除菌效果，能在抗蟎行程，藉由溫風加熱，將藏於衣物纖維的塵蟎殺死，再透過大水流清洗，帶走塵蟎所引發的過敏原。除菌行程利用70℃高溫風除免水洗，每天都能輕鬆消除外套、圍巾、布娃娃等貼身物品上的細菌，除菌率高達99%，高效守護家人健康！

日立全能料理爐MRO-W1000YT，業界首創W Scan重量溫度雙感測。(圖/中時新聞網拍攝）

日立全能料理爐能一爐抵多爐，以前需要多台機器才能完成的豐盛料理，現在1台就能搞定，替家庭節省空間與時間，集合燒烤、熱炒、蒸蛋、燉煮、川燙、過熱水蒸氣等功能，搭載獨家雙重「W Scan」雙重感測，能在料理同時，運用顱內配置8眼紅外線溫度感測，與三處重量感應裝置，精準測量重量與溫度，姜熱能快速均勻分佈在食材外層。智慧分配火侯與時間，高溫可達攝氏300度。內建高達152到自動料理食譜行程。除了味覺之外，視覺也同步升級， 榮獲Good design優良設計獎認證美型設計款，有質感的珍珠白，外型為廚房增添整體設計感，廚房空間有限又想自己烹調料理，是絕佳選擇！

日立吸塵器PV-XL280HT，極輕量手感，隨取隨用。(圖/業者提供）

貼心的日立家電除了在冰箱與洗衣機上展現防疫保護，就連吸塵器也全面提升防護力！只有1.3公斤的「超輕量無線吸塵器」擁有超高效馬達，搭載全新Turbo瞬強模式，按壓後5秒內瞬間加強吸力，可以將室外帶進家門的飛塵細菌掃除，加上電動自動智慧吸頭設計，打造安心的居家環境！

(中時新聞網)