山月吊橋，距離溪谷153公尺，是太魯閣國家公園橫跨距離最長、和溪谷落差最大的吊橋！（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

橫跨太魯閣國家公園立霧溪的山月吊橋今年8月12日開放，走過吊橋感受太魯閣峽谷險峻壯觀，採限量每天1000名免費預約參觀制，因名額供不應求，外傳搶下網路預約名額後轉售牟利，因遊走法律邊緣，太管處18日起將祭出新規定，「申請人、領券人須相同」，必要時查驗身分證明，防堵「黃牛」行徑。

山月吊橋全長196公尺，寬2.5公尺，距離溪谷153公尺，是太魯閣國家公園橫跨距離最長、和溪谷落差最大的吊橋！從遠處眺望，就能感受到它磅礴的氣勢，開放至今3個月，已成為園內最夯景點，從每天4場次、總限額800人，提升至1000人。

不過，因「一券難求」，早傳出有不肖業者覬覦免費限量搶手名額，預約系統更新時上網搶訂，再轉手販售牟利，外傳1張預約券可賣100元至300元不等，連續假日熱門時段價碼更高，對按時售守候預約者不公平，太管處公平性也遭質疑。

太管處副處長陳乾隆證實這消息，如此「黃牛」行為，根本遊走法律邊緣，已循線找到這業者，並答應不再做這樣的處理，但為公平起見，11月18日起將採新領券規定，「現場領券人須是網路預約申請人本人」，必要時得要求出示聯絡人身分證明文件，憑查詢確認，保障所有遊客權利。

太管處布洛灣管理站主任陳寶匡補充說明，是領券人須是申請人，未攜帶申請資料或有冒用他人預約資料疑慮者，將查驗身分證明文件確認，杜絕不肖業者轉手販售名額牟利等情事，經1個月宣導期後，18日正式上路，現場也設置多支監視器及安排工作人員查驗票券，以求公平。

(中時 )