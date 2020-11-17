台中捷綠線從昨天開始試營運，吸引七萬多人搭乘。（盧金足攝）

等了11年終於上路的台中捷運綠線，試營運首日卻傳出有人在網路散播捷運車廂翻車的假消息，警方火速在8小時內破案，找到在網路PO文者並傳喚到案說明，台中捷運公司董事長林志盈17日痛批，此風不可長，民眾如發現網路假消息，移送警方嚴辦，遏止歪風絕不寬貸。

台中捷綠線從昨天開始試營運，但16日晚間八點多，有網友在社團臉書PO文稱「請注意文心、北屯，捷運路線翻車」，警方火速調查證實是謠言。

警方找到這名45歲吳姓男子表示，曾做過軌道工程，聽列車運轉聲，認為工程有問題才PO文提醒大家小心，造成民眾恐慌，警方不採信其說詞，將他傳喚到案說明並移送法辦。

林志盈說，中捷全體總動員，戒慎恐懼進行壓力測試，竟有民眾惡意散播翻車假消息，製造民眾恐慌，此風不可取，一定要遏止歪風，呼籲民眾發現網路疑似假消息，可提供中捷移送警方嚴辦，決不寬貸。

捷運沿線因為要阻絕噪音設很多隔音牆，在城市行進間又是隧道式捷運行駛，民眾以網路製造翻車假消息，市府痛責嚴懲。

(中時 )