一名18歲女高中生經常覺得身體一側有奇怪的感覺，突然跑步的時候，左側手腳就會被一股怪力抓住，變得僵硬無法控制，10幾秒到1分鐘才會恢復正常。家人以為女兒遇到「好兄弟」，到處求神問卜，也帶她到處求醫，輾轉到腦神經內科就診，才知道腦部中掌管油門、煞車的功能出了問題，突然改變動作就會肌肉緊縮。

該名少女常常因為肌肉僵硬而跌倒，家人為她找來靈媒，也帶到處求醫，但長達2年的時間都找不到解方，直到後來輾轉到書田診所腦神經內科就醫，才發現罹患的是「陣發性動作誘發型肌張力異常症」。

「陣發性動作誘發型肌張力異常症」的原因，主要是第16對遺傳染色體中的PRRT2基因突變，導致掌管油門與煞車系統、讓動作協調的腦基底核神經細胞膜電位異常引起，大多是顯性遺傳，但也有偶發型的個案。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓指出，「陣發性動作誘發型肌張力異常症」典型的症狀是當患者突然改變動作，例如突然站立或突然跑步時，會產生不自主的肌肉緊縮僵直，症狀一般會持續10幾秒到1分鐘，常見的症狀是以單側肢體為主，當症狀出現在腿部時，常會因此跌倒。少數病人會影響到頭、臉部，因而出現一些奇怪的表情，有時也會造成說話困難，甚至說不出話來。

黃啟訓表示，大部分的患者每天都會發生症狀，嚴重時1天可以發生上百次，不過也有些病人幾個月才發生1次，一般在6至20歲之間開始出現症狀，發生機率為15萬分之1，男女比為3比1。除了突然的動作改變會引發症狀外，在壓力大、過度興奮或過冷過熱時也容易誘發症狀。許多病人在出現症狀前會有「預兆感」，像是忐忑不安、頭昏或肢體有螞蟻在爬的異常感覺。

「陣發性動作誘發型肌張力異常症」只要吃藥就能控制，第一選擇是使用神經細胞離子通道阻斷藥物，只需要低劑量就可以達到很好的效果，而且5成患者隨年紀增長症狀會逐漸減少或消失，另外平時也可藉由避免爆發性的動作來減少症狀產生的次數。

黃啟訓提醒民眾，當身體出現異樣感覺影響日常生活，可留意發作時間有無特定的誘發因素，或將發作時的情況錄影供醫師診斷。罹患此病的人不需恐慌，應及早診斷、治療，避免衍生生活上的困擾及社交退縮。

(中時 )