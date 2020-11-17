日前一名原本身體健康沒有異狀的18歲高中女生，幾度在跑步時突然感覺手腳像被人偷偷抓住，瞬間無法控制，不管她怎麼想要移動腳步都做不到，但十幾秒到一分鐘之後，就像作怪的人突然放手一般，女學生又恢復肢體正常。家人以為孩子遇到壞東西，求神問卜找靈媒卻也不見起色，後來輾轉來到書田診所腦神經內科求診，經過詳細檢查，才發現女學生應該是「陣發性動作誘發型肌張力異常症」(paroxysmal kinesigenic dystonia)的患者。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓指出，陣發性動作誘發型肌張力異常症典型症狀是當患者突然改變動作時，會產生不自主的肌肉緊縮僵直，症狀一般會持續十幾秒到一分鐘。(圖/書田診所提供)

書田診所腦神經內科黃啟訓表示，陣發性動作誘發型肌張力異常症是一種不自主動作障礙，患者一般在6至20歲發病，發生機率為十五萬分之一，男女比為3比1。致病原因主要是人類第十六對遺傳染色體中的PRRT2基因突變，造成腦部基底核神經細胞膜電位異常所引起的。

醫師指出，陣發性動作誘發型肌張力異常症的典型症狀，是當患者突然改變動作，例如突然站立或突然跑步時，會產生不自主的肌肉緊縮僵直，症狀一般會持續十幾秒到一分鐘，並且常以單側肢體為主，患者常會因此跌倒。醫師強調，除了發生在肢體障礙上，少數病人發病時會影響到頭部和臉部，有時會出現奇怪的表情或造成說話困難，甚至說不出話來。

除了突然的動作會引發症狀外，在壓力大、過度興奮、或過冷過熱時也容易誘發症狀。許多病人在出現症狀前會有『預兆感』，像是忐忑不安、頭昏或肢體有螞蟻在爬的異常感覺。

黃啟訓說，治療的第一選擇是使用神經細胞離子通道阻斷藥物，只需要低劑量就可以達到很好的效果。

嚴重發病時 一天恐發作上百次

黃啟訓提到，大部分的患者每天都會發生症狀，嚴重時一天可以發生上百次，不過也有些病人幾個月才發生一次。醫師提醒，由於陣發性動作誘發型肌張力異常症好發於青少年族群，在其心志未穩定前，容易恐慌並且自我懷疑，造成社交退縮或拒絕上學等。家長若遇到孩子反應這些狀況，第一時間可先求診，並協助孩子留意異常症狀的發作時間和狀態，幫助醫師找出誘發因素，就能及早控制病情。黃啟訓強調，患者平時也可藉由避免爆發性的動作，來減少症狀產生的次數，五成患者隨著年紀增長症狀會逐漸減少或消失，無須過於擔心。

(中時新聞網)