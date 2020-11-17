台大學霸去北大還是學霸嗎？如果台大學生到對岸求學，進北京大學同科系就讀，想必會產生不同的學習衝擊。有人在網路問卦說，對岸競爭激烈，台大學生在北大念書會不會覺得很吃力？對此，網友用9字解析說出真相，「慘的倒數，強的中前端」。

台灣大學是台灣最高學府，頂大的代表學校，北京大學則是對岸的龍頭大學。台大和北大PK，其實有評量數字可參考。根據今年6月世界大學排名（Quacquarelli Symonds），大陸方面排名最前面的學校，分別是第16的北京清華和第22的北京大學；台灣大學則名列第69。拿北大和台大相提並論，兩者排名差距不小。

原PO在PTT發文好奇問道，「台大生去北京大學念會很吃力嗎？」他說，台大大學部學生如果放在中國大陸的北京大學同一科系去念，會不會感到很吃力？據說他們從小時候就很競爭，學業成績一路上來都要排名很前面，才有辦法進北京大學。

有網友分析，對岸學生就是完成任務導向，而不是求知慾，也因為這樣，完成的工作沒有繼續研究的環境，所以其實他們的學生強，但是強的很空，這也就是他們所有基礎研究敬陪末座的原因。

其他網友則認為，「會被電爆」、「慘的倒數，強的中前端」、「會，看簡體字很吃力」、「48級分怎不會吃力」、「大陸名校的學生真的很拚」、「不會，大學的課業就那個程度，強的人當然有，但要畢業/及格，台大生哪有可能達不到？」、「聽到的都是生活習慣差太多，北京那邊競爭氛圍很強」、「台大生其實落差也滿大的」。

(中時新聞網)