據最新實價登錄顯示，六都今年前8月，總樓高在16樓以上的建築物社區(以下稱高層大樓)，交易統計有17,332件，占全台買賣移轉件數的8.7%，顯示房市中每百位購屋者中，有將近9人挑高層大樓入手！台灣房屋進一步統計各都高層大樓房價上的表現，結果顯示，全台高層大樓社區與一般大樓價差約2成；六都中台中市價差最高達37.5%，其次桃園市與台南市，分別為30.4%與30.3%；高雄市價差在25.9%；雙北地區價差最小，約在17.5~19%，不到2成。

台灣房屋台中富裕七期特許加盟店店長張(懿)婕指出，台中市可蓋高層大樓的高容積率土地，集中在七期重劃區、美術館特區及勤美草悟道一帶，由於上述地段皆屬台中傳統豪宅聚落，故高層大樓大多為身價不斐的高端豪宅，房價表現因而與一般宅有懸殊落差，近年價格更是屢創新高，房價M型化的情況相當明顯！

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，今年建商新推案每4戶中，有1戶就是高樓建案戶。根據內政部不動產平台最新資料2020年上半年中，建照宅數數量依總樓層區分，全國推案在16樓層以上的宅數比例，占27.1%，若與去年2019年下半年相較上升了2.8個百分點，與去年同期相較上升了1.9個百分點，寸土寸金的土地是造就住宅型態，走向高層大樓社區的最大推手。

江怡慧補充，桃園市與台南市，最主要是幅員廣大，可選擇的住宅類型多元，如透天厝、連棟或是獨棟別墅、農舍等，加上民眾居住習慣的關係，高層大樓相對一般宅在供給上少，且台南市的高層大樓多出自在地知名建商之手，使得房價因「物以稀為貴」及「建商口碑佳」而較為保值，故與一般大樓形成鮮明價差！

至於雙北地區，本來就是高房價區，因此中古屋的價格，多少會受新屋價格拉抬，所以高層大樓與一般大樓單坪價格上差距就較小。從平均購屋總價看，在台南市買高層大樓是最易入手，僅1千萬出頭即可入住；反之台北市購高層大樓最困難，須支出台南市房價的4倍。

(時報資訊)