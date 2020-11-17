英國首席談判代表佛洛斯(David Frost)已經告知英國首相強生(Boris Johnson)，預計在「下周稍早」迎來與布魯塞爾達成貿易協議，英國太陽報(The Sun)周一首次揭露該消息。
佛洛斯特已經精確地指出「可能的降落範圍」，可能在下周二。
但是談判還是可能破裂，特別在漁權上，雙方皆要求對方「實際一點」，首相強生更在周日指出，英方的紅線沒有改變。
英國部分部長周一警告，無協議脫歐可能導致蘇格蘭的分裂，首相強生也在周一稍晚提出駁斥。
另外據消息指出，財政部長桑納克(Sunak)強烈反對無協議脫歐。
歐盟外交官員周一提出警告，談判的時間已經快用完了。
愛爾蘭與英國關係密切，脫歐將對愛爾蘭造成最大衝擊，愛爾蘭官員指出，只剩幾天來尋找解鎖的途徑。歐盟官員表示，已經沒有時間將任何貿易協議結果放入立法程序，「變得糟糕，可能已經太晚了」，「他們還沒達到他們希望的地步」。
據了解，雙方談判代表已經手握一份共同的合約草稿文件，但是在重要的內容還沒獲得一致性。
(時報資訊)
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