吳淡如被酸過氣老藝人。(圖／翻攝自臉書)

知名作家及主持人吳淡如淡出螢光幕前後，仍持續透過臉書分享生活日常，並持續寫作和進修，近來更進軍錄製數位節目，卻被網友酸「過氣老藝人」，讓她不忍反擊了。

擅長理財的吳淡如，即使不靠演藝圈收入，也有版稅、房產收租入帳，加上經營的宜蘭餐廳和民宿，保守估計身價上看2億元，近日她進軍新媒體市場錄製數位節目，面對網友提出的收音問題，她也虛心表示會改進。

不過卻有酸民人身攻擊「過氣老藝人不要來新媒體蹭流量，回社區大學教書！」讓她直接截圖回嗆「如果你有實力，請加強自己的能力，這是我的評論，想扯別人下去不會讓自己向前」，她也淡然表示「過氣很美好，可以做自己的事，説想説的話，不用討好世上所有賢愚。」

吳淡如也強調自己不需流量烘托，也不用紅，只要朋友聽即可。「若你家教不好，對不起的是你父母。我也只能替你祈禱人沒有禮貌，猥褻的其實是自己！如果沒有這種人，我相信台灣最美的就是人」。

其實，吳淡如堪稱演藝圈富婆，日本海外房產收租加宜蘭餐廳和民宿收入，還有版稅被爆進帳1.5億，讓她擁數億身家，而她也常到處旅遊，近日入住台南高檔酒店總統套房，並開心自拍，55歲的她仍保養得宜，看不出歲月痕跡，她也謙虛說：「美肌啦怎麼可能年輕。」

收音會改進。謝謝大家！剛剛開始，有幾集沒弄好。 人身攻擊者，其實你可以不要聽喔。（我相信你其實也沒聽)￼首先，你要運氣好，才能活得老，過氣很美好，可以做自己的事，説想説的話，不用討好世上所有賢愚。😄😄 本人並不需流量烘托，也不用紅，￼只要朋... 由吳淡如發佈於 2020年11月16日 星期一

(中時新聞網)