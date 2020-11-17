工業電腦廠研揚（6579）日前參加台灣物聯網產業技術協會（TwIoTA）所舉辦的2020物聯網產業大聯盟年會，並於會中展示在桃園青埔智慧園區的智慧城市2.0解決方案，展現高度智慧城市及物聯網整合能力及跨界聯盟的創新合作方式。

亞矽物聯網大聯盟成立四年以來，建置了智慧交通、智慧製造、智慧物流等9大SIG，旨在促進政府與企業跨域交流。研揚此次展示的是結合智慧交通及智慧城市的創新智慧案例分享。

年會現場安排中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三大電信業者，以及研揚、東碩資訊、凌羣電腦、精誠資訊、富鴻網等8家產業界重量級廠商展示亮點產品及成功案例分享。

研揚在科技會中展示位於桃園青埔智慧園區之智慧城市2.0智慧路燈控制系統平台，這智慧城市2.0的創新設計包含「AI情境節能-智慧路燈」、「環境數據監測」、「Atlas道路影像偵測監測」、「無線網路服務」、「路口智慧化-智慧共桿」、「智慧燈柱看板」、「智慧公園之智慧公廁」、「車聯網之智慧停車」、及「智慧城市之大數據應用」等，研揚創新的各項應用與服務，讓智慧城市更安全且便利，也讓未來智慧城市建立快速的複製模式。 研揚物聯網產品事業處處長莊富傑表示，研揚結合許多不同公司及產業的專長和力量，共同建置桃園青埔示範智慧園區，期望透過這個園區的設置，讓市民有更便利、更安全的生活，同時也讓政府機關或是維運單位，可以即時收到設備故障或是備品短缺通知，可在第一時間可以進行維修或補充，來減少民眾的困擾並節省維運人力成本。

莊富傑指出，參與亞洲矽谷計劃讓研揚有更多機會將創新解決方案推廣到世界各地，為推動智慧城市計畫上盡一份心力。期望2021年智慧城市可以不只在台灣其他鄉鎮市區，更在世界重要城市可以開花結果。

(工商 )